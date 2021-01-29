電工學徒管辣油噴霧棒球棍等原判囚18個月　上訴刑期得直即時釋放 (12:18)

李育誠（21歲）早前經審訊後，被裁定一項管有攻擊性武器罪成，被主任裁判官蘇文隆判囚18個月。法官李運騰在判辭表示認同蘇官在事實方面的裁斷，認為上訴人管有噴霧和棒球棍的用途為傷害他人，屬唯一合理推論，故駁回上訴方的定罪上訴。

至於刑期上訴方面，李官指出，上訴人被控《簡易程序治罪條例》第17條的管有攻擊性武器罪，最高刑罰為監禁兩年和罰款5000元，而根據過往案例，最高刑罰應留給同類案件中性質最嚴重的個案。李官質疑，假如本案的18個月監禁屬合適的量刑起點，當出現比本案案情更嚴重的同類案件，法庭便再沒有足夠空間上調刑罰。

李官指出，涉案物品本質上並非攻擊性武器，案發當日沒任何社運活動或騷亂，本案亦沒證據顯示上訴人曾經或將要使用有關物品，以及曾經或將要公開展示有關物品，認為蘇官的量刑沒恰當反映上訴人的罪責，判刑明顯地超出合理範圍。

李官認為，上訴人至今已關押5個月，扣除假期和獄中良好行為等減刑因素，已相當於7個半月的刑期，認為已足夠反映其罪責，遂下令將其刑期減短，令他可即時釋放。

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