東發大廈封區檢測零陽性　梁子超：料不少人已搬離　政府可考慮宣布強制檢測同時封區 (12:52)

梁子超稱，若要針對流動性很高的人封區做檢測，當局應在出現危險訊號時盡早介入。他指出政府的措施本來沒有問題，但如果遲了採取行動，流動性不高的人一般未必逃避強檢，導致封區時留低的只是此前已做檢測或風險較低的人，未能找到太多的陽性個案。

梁子超認為，政府現時要花一定時間才將高危地區變成指定區域，或是一個大廈出現兩宗無關連個案才介入要求強制檢測，中間的時間差距足以令疫情有擴散風險。他建議當局將每宗個案作為切入點考慮，例如患者居住的地點是否劏房、「三無大廈」等，或者其附近已出現個案等高風險因素，當局可考慮在宣布強制檢測時同時封區。

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