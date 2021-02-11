東發大廈有居民完成檢測仍被貼到訪不遇通告　打工仔「被停工」斥「阻我返工」 (10:47)

居民陳先生認為政府封區檢測對追蹤病毒有幫助，且僅封半日，認為可以正面態度看待政府措施。不過，他稱自己近凌晨零時已完成檢測，當時有登記住址，亦收到確認短訊，遂睡覺休息，惟今早出門時，發現當局於其門外貼上到訪不遇通告，對當局做法大惑不解。

居於B座的謝女士表示，當局本周二（26日）起為東發大廈居民作強制檢測，自己前日已完成檢測及取得陰性報告，但昨日又突然封區，斥當局「封區拍門又再驗，驗完又驗重覆咗」。她稱自己從事飲食業，即使已獲陰性結果，但公司擔心東發大廈是疫廈，她被上司要求扣年假停工7日，斥政府封區資訊欠透明「阻我返工」。

乾衣店職員吳小姐居於東發大廈B座，稱昨日已完成檢測，「冇事安心啲」，又稱昨日店舖提早關門，未受封區影響，但受東發大廈爆疫影響，店舖生意減少逾半。

當區區議員李予信於在電台節目表示，東發大廈有大量劏房，估計有過千住客，早前袁國勇到大廈觀察時，已有不少居民執行李離開，現時僅475名居民接受檢測，檢測率不足一半，形容檢測數字未如人意。

李予信亦稱，區內不少居民早前已接受強制檢測正等候結果，昨晚再受封區影響驗完又驗，批評安排混亂擾民。他亦說封區時仍有不少居民在外工作，但民政處職員卻回覆稱毋須返回區內受檢，一旦有隱形傳播者即會影響行動成效。對於區內商戶被困，李予信表示商戶並非受限區居民，因封區而無所適從。

本報正向民政事務局查詢。

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