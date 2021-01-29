東發大廈西餐廳未獲安排檢測　早上被當局指控違令票控 (08:46)

西餐廳Villa Villa Cafe & Bar位於東發大廈後街地舖，昨日封區時有7名職員在店內留守。店東Jason今早於電台節目上表示，由於店舖位於後街，當警方封鎖街道後，職員無法越過封鎖線自行到檢測站接受檢測，自昨晚7時起店方多次向封區警員查詢檢測細節，對方一直要求店員不要離開店舖等候安排，惟截至凌晨2時許仍未獲安排檢測，再向警員查詢後，對方仍是囑等候安排，職員遂拉下半閘，於店內休息。

Jason稱餐廳一直沒有關門和關燈，僅落下半閘，職員亦坐在店內當眼位置休息，至今早7時許醒來封鎖區解封，於門外封鎖的警員已離去，店方再向檢測人員查詢時，被當局指控到訪不遇及逾時檢測違反檢疫令，7名職員均被票控罰款5000元，收過告票後才獲安排檢測。

Jason直斥當局「完全係吹水」，並稱翻看過餐廳大門閉路電視，未發現有人拍門，今早起來時店門外亦沒有貼上到訪不遇通告，聲言「梗係唔交啦」。對於政府封區做法，他說前日港大微生物學系講座教授袁國勇到東發大廈視察及安排部分居民撤離時，已有居民自行離開，豈料政府昨日封區，令商戶措手不及，今晚晚市將暫時停業讓職員好好休息。