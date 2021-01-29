新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:14)

本港周四（28日）新增39宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月22至28日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺區
海富商場 譚仔雲南米線
奧海城2期 羅麥記
文蔚街13-15號 文利餐廳
新港中心
朗豪坊
海灣軒 - 海景酒店
○九龍城區
聯成大廈地下 永明粥店
啟朗苑 意樂餐廳、百份百餐廳
○深水埗區
D2 Place
億利工業中心 荔枝角程班長
西九龍中心
青山道280號 君好粉麵專家
欽州街55號 黃金冰室
北河街市政大廈
○黃大仙區
鳳德邨商場 榮基牛雜粉麵
○觀塘區
觀塘廣場
○葵青區
Magnet Place 第一期地下大家樂
長康邨 龍門點心廚房
恒景商場
○荃灣區
荃灣千色匯一期
綠楊坊 Euro go go
○元朗區
天恩商場
形點ＩPizza Express
天盛街市
置富嘉湖2期 湘川滬
天澤商場
○沙田區
愉翠商場
愉翠苑街市 茶記一加一
積富街 坤記腸粉
○東區
耀東商場
天悅筲箕灣廣場
興東商場 大快活
鰂魚涌市政大廈
○灣仔區
太原街8號 譚仔雲南米線
銅鑼灣商業大廈地下 翠華茶餐廳
祥興大廈 再興燒臘飯店
香港會議展覽中心 薈景
○中西區
太古廣場
威靈頓廣場 Espuma
士美菲路市政大廈
○西貢區
南豐廣場地下
○離島區
富東商場
逸東商場 大家樂
香港街市- 逸東邨
佳美航空膳食大樓
○大埔區
八號花園地下 八號餐廳
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月28日）
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