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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:14)

本港周四（28日）新增39宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月22至28日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○油尖旺區

海富商場 譚仔雲南米線

奧海城2期 羅麥記

文蔚街13-15號 文利餐廳

新港中心

朗豪坊

海灣軒 - 海景酒店

○九龍城區

聯成大廈地下 永明粥店

啟朗苑 意樂餐廳、百份百餐廳

○深水埗區

D2 Place

億利工業中心 荔枝角程班長

西九龍中心

青山道280號 君好粉麵專家

欽州街55號 黃金冰室

北河街市政大廈

○黃大仙區

鳳德邨商場 榮基牛雜粉麵

○觀塘區

觀塘廣場

○葵青區

Magnet Place 第一期地下大家樂

長康邨 龍門點心廚房

恒景商場

○荃灣區

荃灣千色匯一期

綠楊坊 Euro go go

○元朗區

天恩商場

形點ＩPizza Express

天盛街市

置富嘉湖2期 湘川滬

天澤商場

○沙田區

愉翠商場

愉翠苑街市 茶記一加一

積富街 坤記腸粉

○東區

耀東商場

天悅筲箕灣廣場

興東商場 大快活

鰂魚涌市政大廈

○灣仔區

太原街8號 譚仔雲南米線

銅鑼灣商業大廈地下 翠華茶餐廳

祥興大廈 再興燒臘飯店

香港會議展覽中心 薈景

○中西區

太古廣場

威靈頓廣場 Espuma

士美菲路市政大廈

○西貢區

南豐廣場地下

○離島區

富東商場

逸東商場 大家樂

香港街市- 逸東邨

佳美航空膳食大樓

○大埔區

八號花園地下 八號餐廳

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月28日）

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