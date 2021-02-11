BNO｜移民英國申請日期、手續須知一覽 (08:20)

日期及申請手續：

．1月31日開始：

當日下午5時起，合資格者可於網上申請新簽證，並預約前往位於北角的簽證申請中心，屆時需提供指紋及照片以辦理手續

．2月23日開始：

申請人需透過適用於iPhone和Android的「英國移民：身分檢查（UK Immigration: ID Check）」手機應用程式，掃描其生物特徵護照以辦理手續，包括英國國民（海外）護照（BNO）、香港特區護照或歐洲經濟區（EEA）護照也適用，毋須親臨簽證申請中心

申請資格、文件：

．所有BNO護照持有人及其家庭受養人，合資格者毋須持有有效BNO護照，以特區護照申請也可接受

．通常居住在香港

．財政上備有最少6個月在英國生活的費用，需提供銀行月結單、親友信件證明申請人獲財務支援，上述文件需為英文或附有英文翻譯

．提供結核病檢驗證書

．支付移民醫療附加費，成人5年期3120英鎊（約3.16萬港元）、兩年半期1560英鎊（約1.58萬港元）

．沒有嚴重的刑事犯罪紀錄

．簽證費用：5年期簽證每人250英鎊（約2358港元）、兩年半簽證每人180英鎊（約1827港元）

資料來源：英國內政部

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