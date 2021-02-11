小學教師林麗棠裁定死於自殺　裁判官：第二次被校長召見觸發林麗棠情緒崩潰 (14:15)

林麗棠（終年48歲）前年3月6日在學校墮樓，當場死亡。林麗棠家屬、教協及東華三院均派律師代表出庭，時任校長羅婉儀則沒有法律代表，獨自盤問證人及出庭作供。

周官綜合證供說，案發前一周，林麗棠被發現漏發澳門交流活動的通告，羅婉儀召見林麗棠責備，要求她自動辭職及寫報告解釋，最終危機解決，活動順利進行，但羅婉儀仍「咬住佢唔放」，於案發前一日（3月5日）第二次召見林麗棠責備。

周官批評，漏發通告不只是林麗棠的責任，羅婉儀從沒向有督導責任的副校長鄭月嫦問責，「難怪證人都話羅校長對不同人有不同態度」；而鄭月嫦亦從沒有為林麗棠說過一句話。周官又批評，東華三院學務主任周志堅在會見林麗棠前後致電羅婉儀的做法，「試問一位不聽老師說話的校長，會否收到總部一個電話後，第二日就改變態度關顧老師？」

周官總結，漏發通告一事是事件起因，而第二次被校長召見是令林麗棠情緒崩潰的觸發點，將林麗棠推向不能承受的境況。林麗棠當時曾向安慰她的教師說「今次我要同佢同歸於盡」，估計她意思是在事業上與羅婉儀同歸於盡，因林麗棠認定往後仍會被羅婉儀為難，直至她自動辭職；林麗棠選擇在校內墮樓，「令羅校長的事業都一併完結」。

周官稱，事情原本可避免，假若羅婉儀沒有第二次召見林麗棠，並撤回要求她自動辭職的說話；假若周志堅在會見林麗棠時已掌握校內情況，答應為會面保密；假若鄭月嫦為林麗棠挺身而出，承擔責任，悲劇便不會發生。

周官指出，東華三院事後成立了獨立調查委員會，提出了19項建議，她接納東華三院作出真誠檢討，故不作出額外建議，只建議教育局跟進落實建議；又建議東華三院做好學務主任的交接工作，並在處理投訴時，得到求助人允許下才披露身分。

東華三院及屬下李東海小學法團校董會表示，校方及校董會將詳細研讀判決書，切實研究如何落實相關建議，東華三院將致力繼續加強及完善轄下各教育服務機構的管治工作，並向林麗棠家屬致以深切慰問。

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