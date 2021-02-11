BNO｜移民英國申請者1月31日起可網上申請及預約辦手續　2月23日起可用手機程式申請 (08:28)

申請分兩階段進行，申請人可於1月31日下午5時起，於網上申請新簽證，並預約前往位於北角的簽證申請中心提供指紋及照片以辦理手續；2月23日起，申請人可透過適用於iPhone和Android的「英國移民：身分檢查（UK Immigration: ID Check）」手機應用程式，掃描其生物特徵護照以辦理手續，毋須親臨簽證申請中心。

英方一般會在12周內批出簽證，而BNO新簽證的處理時間有機會較這短。透過簽證申請中心辦理手續者，需要在簽證獲批後90日前往英國，但次階段經網上申請者無此限制。

申請人須符合以下條件，包括：BNO持有人及其家庭受助人、通常居住在香港、財政上備有最少6個月在英國生活的費用、沒有嚴重刑事犯罪紀錄等。針對嚴重刑事犯罪紀錄一項，有關罪行的法例英國也存在，例如搶劫、嚴重襲擊等可在英國判處監禁的罪行。

簽證獲批後，申請者在英國居留5年，其間可以工作、讀書、享用國民保健服務（NHS），但不能領取公共資金（public funds），即大部分的英國福利。如申請者的子女未滿18歲，他們可免費入讀政府官立學校，入讀大學則會被視作國際學生般收費。申請者居英5年後可申請定居身分，屆時需要滿足英語水平、通過「英國生活」（Life in the UK）考試，並繳付一定費用；定居滿一年後可申請入籍。

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