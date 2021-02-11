BNO｜英國公布港人申請移民安排　約翰遜：履行英國與港人深厚歷史聯繫和友誼 (08:00)

英國政府提出開放持英國國民（海外）護照（BNO）港人申請移居英國安排，1月31日起接受申請，英方今日（29日）公布最新申請安排。英國首相約翰遜透過新聞稿指出，「我們履行了英國與香港人之間的深厚歷史聯繫和友誼，並捍衛了英國和香港同樣珍視的自由和自治」。英方指出，這是回應中國政府去年實施《港區國安法》，英方履行對香港人的歷史和道德承諾。
英國外相藍韜文指出，「我們的立場一向清晰，對於香港，我們不會坐視不理。我們將履行對香港人的歷史責任。」他稱，國安法明顯和嚴重違反《中英聯合聲明》，亦與國際法相悖，隨着開放新簽證，BNO持有人可以選擇前往英國生活、工作和就學。
中方對英方做法表明強烈反對，外交部發言人趙立堅昨日（28日）回應記者提問，指稱英方違背承諾，干預香港事務，干預中國內政，形容到頭來只會搬起石頭砸自己的腳。「任何勢力、任何情況都動搖不了中國政府和中國人民維護國家主權、安全，維護香港繁榮穩定，反對外部干預的決心和意志。」
港府早前表明，如果中央向英方提出反制，港府會配合。
有關申請赴英資訊，可瀏覽：www.gov.uk/guidance/hong-kong-british-national-overseas-visa-applications
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