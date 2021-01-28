北角東發大廈封區檢測【短片】 (21:33)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自今晚（28日）7時起限制在北角指明「受限區域」（即錦屏街東發大廈A、B、C和D座）內的人，須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。政府新聞處於晚上7時16分發稿公布有關安排。
【21:33】東發大廈居民陸續開始檢測。
【19:21】政府表示，受限區域內的人要於明日（29日）凌晨2時前接受新冠病毒檢測，在所有人有檢測結果前，受檢者必須留在處所內，以減少交叉感染風險。當局冀行動可於明早7時前完結，會在受限區域內設立臨時採樣站，安排受檢者到場接受咽喉和鼻腔合併拭子採樣和檢測；行動不便的人和長者將獲安排上門採樣，或要自行採集並遞交深喉唾液樣本。
當局指出，受限區域內的人如於1月26至28日已檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，則毋須再次檢測，但須在其處所等候至區內已識別的受檢者有檢測結果才可離開。
截至昨日（27日），東發大廈C座累計13人染疫，港大微生物學系講座教授袁國勇昨與衛生防護中心及環保署視察後，表示C座6室及7室疑出現垂直傳播。
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