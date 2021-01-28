北角東發大廈封區檢測【短片】 (21:33)

【21:33】東發大廈居民陸續開始檢測。

【19:21】政府表示，受限區域內的人要於明日（29日）凌晨2時前接受新冠病毒檢測，在所有人有檢測結果前，受檢者必須留在處所內，以減少交叉感染風險。當局冀行動可於明早7時前完結，會在受限區域內設立臨時採樣站，安排受檢者到場接受咽喉和鼻腔合併拭子採樣和檢測；行動不便的人和長者將獲安排上門採樣，或要自行採集並遞交深喉唾液樣本。

當局指出，受限區域內的人如於1月26至28日已檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，則毋須再次檢測，但須在其處所等候至區內已識別的受檢者有檢測結果才可離開。

截至昨日（27日），東發大廈C座累計13人染疫，港大微生物學系講座教授袁國勇昨與衛生防護中心及環保署視察後，表示C座6室及7室疑出現垂直傳播。

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