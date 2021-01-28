資優教育學苑伙三校設衛星中心　辦「到會式」課程 (19:00)

學苑今日（28日）與播道書院、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學及聖公會白約翰會督中學舉行簽約儀式，並透過網上會議程式舉辦揭幕禮。學苑院長黃金耀表示，今次一次過啟動三間中心，並集中新界區，希望將來會在不同地區開設更多中心。他稱三間中心除了在地理上更方便學員，學校資源上亦有特別專才及其特色設備，令資優教育課程更完善，舉例稱有學校着重體藝發展，並設有大型演奏廳，學苑將來可考慮開設有關方面的課程。

學苑董事局主席林曉鋒補充，揀選中心時除考慮地理位置，亦會考慮學校是否與學苑持共同理念，以及學校特色。他說，學苑除了會「到會式」開辦課程，身為中心的學校也可據區內需要舉辦不同活動，惟受新型冠狀病毒疫情所限，中心未來的課程及舉辦模式仍有待商討。

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