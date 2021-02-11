新冠肺炎｜廣華醫院重建地盤5人染疫　承建商擬只停工數日　張竹君：會提醒停14日 (18:32)

本港新增39宗新型冠狀病毒確診個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（28日）在疫情記者會上，回應傳媒提問時確認，廣華醫院重建地盤有5名工人染疫，又說得悉地盤承建商中國建築擬只停工兩三日，而非衛生防護中心建議的14日，中心會再聯絡承建商提醒停工14日以截斷傳播鏈。
衛生防護中心和醫管局此前未有主動披露廣華醫院重建地盤有工人確診，醫管局總行政經理劉家獻在追問下表示，局方起初接獲承建商通知，1月24日最先有一名地盤學徒確診，其後醫管局一直有與承建商跟進，因事件不涉及病人或醫護人員，亦無影響醫院服務，故無特別公布；現得知公眾關心事件，會檢討信息發布安排。
張竹君指出，確診工人全部均非居於「指定區域」。她說全個地盤共有約300至400名員工，不是全部人都相識，但部分人會一同吃飯，衛生防護中心已將個別地盤人員送入檢疫中心，並要求所有地盤員工接受新冠病毒檢測。
她表示，以往有地盤人員確診，衛生防護中心都會建議地盤停工14日，承建商一般都會合作；今次可能因中心與承建商「有溝通問題」，令承建商打算只停工數日，中心會再聯絡承建商了解「係咪聽唔到呢個信息（停工14日）」，提醒對方安排停工夠14日。
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