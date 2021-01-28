教大前講師藏弩削尖木棒囚一年　官駁回上訴：涉案物明顯圖示威傷人 (17:59)

上訴人岑嘉林（37歲）為教大特殊教育與輔導學系前客席講師。上訴方指出，原審裁判官在沒有證據下，指出元旦當天港島多處有暴力示威，而事發前的暴力示威未有停止迹象，由此推論上訴人管有涉案物品的意圖，是不恰當地使用司法認知；而且裁判官沒給予辯方機會就此回應，做法不公。

張官認為，2019年因修訂《逃犯條例》而引致的廣泛示威，以及2020年元旦日發生的港島衝突，是眾所周知的事實，裁判官運用司法認知並無不當，亦沒有對被告不公。雖然裁判官沒有在審訊時預先告知辯方，會考慮元旦當日發生的暴力事件，但張官認為辯方當時知悉涉案物品與暴力示威有關。她總結被告管有弩及箭的意圖，是想在示威中傷害他人，兩項定罪並無不妥，駁回上訴。

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