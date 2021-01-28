新冠疫苗｜港大醫學院調查：市民疫苗接種意向下跌　憂疫苗安全及副作用 (15:15)

港大研究團隊自去年6月起，每隔2至4周進行隨機抽樣電話訪問，每次訪問500至1000人。最新一輪訪問在1月18至20日，結果有45.9%受訪者有接種疫苗的意向，有關比率由去年11月一直下跌。此外，研究團隊參考賽馬會「愛+人」計劃的跟進調查，接種疫苗的意向亦由去年11月的67.4%，下跌至今年1月的50.2%。港大醫學院院長梁卓偉表示，兩個調查數據都非常脗合，顯示接種疫苗的意向有明顯下滑，政府要警惕。

被問中國科興疫苗及國藥疫苗均未有第三期臨牀研究數據，政府應否引入，梁卓偉表示最重要是有紮實的科學基礎，要遵從第599K章《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》的程序，並指出政府簽署預購BioNTech疫苗後，收到第一、二、三期數據，報告逾千頁，「相信科興和牛津（疫苗）的程序都係一式一樣」。

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