中五生藏伸縮鋼棒罪成認非法集結判教導所　官：鋼棒大殺傷力蒙面犯罪準備充足 (13:09)

鄭姓被告承認於2019年12月4日在九龍城土瓜灣道農圃道至馬頭圍道，參與非法集結。他另被控在公眾地方管有攻擊性武器，即一支伸縮鋼棒。

法庭早前為被告索取教導所報告。辯方引述報告稱，被告在體格及精神上均適合入住教導所。辯方求情稱，被告中小學的操行良好，積極參與不同的體育項目，為學校排球隊隊長，日後希望成為排球教練，校長更承諾服刑後為他預留學位。辯方續稱，被告去年起還押壁屋，其間行為良好，他事後有強烈悔意，並向法庭承諾會做一名守法的人。

鄭官在判刑時稱，涉案伸縮鋼棒頗為沉重，具殺傷力及可重複使用，稱若當日有路過或受堵路影響的人與他持不同意見，「佢就可以利用武器襲擊他人，對其他人有好大風險」，最終接納報告建議判他入教導所。

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