古思堯侮辱國旗罪成囚4月　求情表明不欲罰款緩刑「法官唔需要同情我」 (12:15)

裁判官鍾明新裁決表示，作供警員誠實可靠，被告古思堯（74歲）亦承認故意侮辱國旗，雙方對案情沒有爭議。鍾官引述終審法院首任首席法官李國能1999年在「吳恭劭案」的判辭指出，國旗代表中國的尊嚴、統一及領土完整，其重要性沒有因為時日過去而改變。鍾官指出，古思堯在人群中倒掛國旗，又展示國旗予記者拍攝，歷時約20分鐘，裁定他罪成。

控方表示，古思堯有12項案底，其中9項與侮辱國旗和區旗有關。古思堯親自求情表示願意入獄服刑，或者繼續接受醫院治療，但毋須法庭同情。

古思堯患第四期直腸癌 官祝早日康復

鍾官判刑時稱，被告在眾人面前侮辱國旗，會鼓動他人犯罪及引起衝突，又引述上訴庭在「羅敏聰案」的判辭表示，侮辱國旗罪觸及憲制根基，應判阻嚇性刑罰，終判古思堯監禁4個月。鍾官在散庭前表示，相信古思堯在獄中得到的治療不比醫院遜色，「本席希望你早日康復」。