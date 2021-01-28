殯儀業憂紅磡突「封區」致未及處理遺體　盼酌情准長生店職員取物品 (11:30)

吳耀棠稱，現時長生店因未知何時會「封區」，會預先將翌日要處理的遺體、棺本、文件及相關物品運離店舖，但稱不能長此下去，現時仍未有政府部門與業界商討對策。

他說，若「封區」時間在晚上至翌日清晨約6時對長生店未必會有大影響；亦明白政府難以及早通知何時「封區」，但希望政府能酌情讓長生店職員進入封鎖區域取回有需要物品。

政府日前在多區劃出「指定區域」，紅磡「指定區域」以差館里、船澳街、寶來街溫思勞街、紅磡南道，以及漆咸道北為界，區域內大廈若有一個單位出現確診個案，或即使未有確診個案但其污水樣本新型冠狀病毒檢測持續呈陽性的大廈，均會列入強制檢測名單。

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