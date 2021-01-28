警荷槍實彈深夜押青年天瑞邨搜屋 (16:12)

區議員林進抵達瑞心樓登樓了解，當時有兩名身穿避彈衣、戴有頭盔、分別手持雷明登霰彈槍及MP5衝鋒槍的警員在後樓梯口把守，警員其後押走該名青年，及要求林進不要拍下疑犯樣貌，整個搜查過程不足40分鐘。

根據林進提供的片段，大批便衣及軍裝警荷槍實彈押解該青年登上警車離開，當時該青年沒有戴上頭套。林進事後接受傳媒訪問時表示，據他了解事件與示威遊行或軍火案無關，已與被捕青年的家屬聯絡，認為警方荷槍實彈押解疑犯「完全唔合乎比例」，令街坊誤以為有軍火或炸彈案受驚。

據了解，機動部隊昨（27日）在天水圍天湖路巡邏時，截查該名30歲姓黃男子，在其身上搜出一支彈叉，涉藏有攻擊性武器被捕。元朗警區刑事調查隊接手跟進，於黃男的手機內發現不同槍械及零件照片，擔心他藏有槍械，新界北衝鋒隊遂荷槍實彈陪同探員到疑犯元朗寓所及工作地點，以及其女友位於天瑞邨瑞心樓的寓所搜查，於黃男寓所搜出兩支氣槍和一些BB彈，於其工作地點及其女友寓所找到斧頭、弓箭、刀等自製武器。

本報正向警方查詢。