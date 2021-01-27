新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月27日更新版） (23:46)

任何在1月14日至27日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於1月29日或之前接受檢測：

．北角錦屏街東發大廈A座、B座及D座

任何在1月14日至27日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於1月30日或之前接受檢測：

．柴灣峰華邨曉峰樓（第二次檢測）

指定區域或受限區域以外，有兩個或以上單位出現無關連確診個案的大廈

．土瓜灣馬坑涌道8-10號祥雲大廈

．何文田邨綺文樓

．西灣河東熹苑華熹閣

．屯門蝴蝶邨蝶意樓

．梨木樹邨桃樹樓

．天水圍嘉湖山莊麗湖居9座

油麻地、旺角指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．東安街10-22號順安大廈

．上海街380-390A號 / 碧街29-31號上海大廈

．上海街432-434號

紅磡指定區域（有污水樣本檢測呈陽性大廈）

．機利士南路9-21號源成大廈

．機利士南路23-25號必發樓

．必嘉街34-42B號及老龍坑街6號龍華大廈

．必嘉街66號東海雅園

．必嘉圍8號御悅

．必嘉圍7-21號、必嘉街44-50號及溫思勞街51-57號福年新樓A座及B座

．紅磡溫思勞街61號Weave on Baker

．溫思勞街63-73號安泰大廈

．老龍坑街2號華麗大廈

．老龍坑街2A-2B號鴻運大廈

．老龍坑街4號榮德樓

任何在1月13日至26日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於1月29日或之前接受檢測：

指定區域或受限區域以外，有兩個或以上單位出現無關連確診個案的大廈

．荃灣綠楊新邨R座

．天水圍天富苑欣富閣

指定區域或受限區域以外，有污水樣本檢測呈陽性大廈

．九龍城興仁街1,3,5,7號

．九龍城興仁街9,11,13,15號

．九龍城興仁街17,19, 21,23號

．九龍城興仁街25,27,29,31號

．九龍城興仁街2,4號及興賢街1,3號

．九龍城興仁街6,8號及興賢街5,7號

．九龍城興仁街10,12號及興賢街9,11號

．九龍城興仁街14,16號及興賢街13,15號

佐敦指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．文英街26-48號及文苑街25-47號文輝樓

．上海街113-119號

佐敦指定區域（有污水樣本檢測呈陽性）

．文蔚街25-47號及文苑街26-48號文耀樓

．文苑街2-24號及文蔚街1-23號文苑樓

．文英街2-24號及文苑街1-23號文英樓

．文英街25-47號及文匯街26-48號文景樓

．文英街1-23號及文匯街2-24號文華樓

油麻地／旺角指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．彌敦道491-493A號展望大廈

紅磡指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．必嘉街1G-1K號長樂大廈

深水埗指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．長沙灣道254-258號亞洲大廈

．鴨寮街241-243號

深水埗指定區域（有污水樣本檢測呈陽性）

．南昌街117號

．南昌街119號

．南昌街121號

．南昌街123-125號

．汝州街184-186號金海大廈

．汝州街188號

．汝州街190號

．汝州街192-194號

．汝州街200號

．汝州街202-214號安順大廈

．北河街96-96C號振興大廈

．鴨寮街139-141號華登大廈

．鴨寮街143-145號

．鴨寮街147-149號

．鴨寮街151-153號

．鴨寮街155-167號東成大廈

．鴨寮街169-171號

．鴨寮街173-175 號/北河街98號

任何在1月12日至25日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於1月28日或之前接受檢測：

指定區域或受限區域以外，有兩個或以上單位出現無關連確診個案的大廈

．北角錦屏街37-43A號東發大廈C座

深水埗指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．汝州街280-286號永泰樓

．汝州街171-173號

深水埗指定區域（有污水樣本檢測呈陽性）

．南昌街133-135號 / 鴨寮街148號南昌閣

．南昌街137-139號

．長沙灣道169號 / 南昌街147-149號

．長沙灣道173-175號

．長沙灣道177號

．長沙灣道179-181號

．長沙灣道183-185號

．長沙灣道187-189號華通樓

．長沙灣道191-203號長樂大廈

．鴨寮街150-152號

．鴨寮街154-156號

．鴨寮街158-160號

．鴨寮街162-164號

．鴨寮街166-170號英偉樓

．鴨寮街172-174號

．鴨寮街176-180號 / 北河街100-106號新北河大樓

資料來源：政府新聞公報（1月27日更新）

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