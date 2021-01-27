習近平聽取林鄭月娥視像述職　強調堅持「愛國者治港」　擔憂港疫情 (19:08)

習近平表示，新型冠狀病毒疫情肆虐全球，香港作為國際城市，所受影響比較大。他亦稱，對香港爆發第四波疫情非常關心、擔憂，稱中央政府必定繼續採取措施，支持港府控制疫情。

習近平表示，林鄭月娥及港府過去一年沉著應對反修例風波、新冠病毒疫情及外部環境不利變化帶來的多重衝擊，又指出人大常委會頒布《港區國安法》後，林鄭月娥帶領港府依法止暴制亂，努力推動香港重回正軌，並在涉及國家安全的問題上意志堅定、敢於擔當，展現愛國愛港情懷，中央對林鄭月娥的工作予以充分肯定。

習近平強調，香港由亂及治的重大轉折，昭示了一個深刻道理，就是要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須堅持「愛國者治港」，只有這樣，中央對特別行政區的全面管治權才能得到有效落實，憲法和《基本法》確立的憲制秩序才能得到有效維護，各種深層次問題才能得到有效解決，香港才能實現長治久安。

習近平又對受美國制裁的香港官員致以慰問，並請林鄭月娥代為轉達。林鄭月娥則感謝中央對香港的關心和支持。

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