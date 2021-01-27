3人黃大仙非法集結罪成還押候判　官：憑被捕時間位置及裝備推斷曾參與 (18:45)

2019年8月24日觀塘大遊行後，多區發生衝突，3人包括兩名大學生涉於黃大仙非法集結及藏有激光筆，經審訊後今（27日）在觀塘裁判法院被裁定所有罪成。裁判官指出，無證據證明3人作出擾亂秩序的行為，但憑被捕時間、位置，以及身上裝備，能推斷3人曾參與非法集結。3人須還押至2月10日判刑，以索取更生及勞教中心等報告。
被告為侍應柯俊瑋（22歲）、學生陳可兒（22歲）和梅哲朗（20歲），同被控於前年8月24日，在黃大仙豪苑第二座與黃大仙廟對開一段龍翔道參與非法集結。梅哲朗另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。
柯俊瑋的律師求情說，首被告自幼關心社會，是聖約翰救傷隊成員，當日亦身懷急救物品，以協助在場的人。辯方又指出，陳可兒及梅哲朗均為大學生，其中第三被告就讀副學士時曾獲院長嘉許名單，現已考上城大就讀商科。
裁判官屈麗雯裁決指出，當晚龍翔道有數以百計的示威者集結堵路，無疑是非法集結。雖然無證據證明3名被告曾作出擾亂秩序的行為，但他們的被捕時間及位置，與非法集結發生的時間及位置十分接近，而且裝束及裝備與示威者無異，裁定他們有參與非法集結。
就梅哲朗管有激光筆的控罪，裁判官稱考慮到現場環境，當晚有示威者用激光筆射向警員，故相信梅哲朗管有激光筆必然有傷人意圖。
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