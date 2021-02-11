米芝蓮2021｜本港新入榜9家星級餐廳　首頒米芝蓮綠星香港Roganic唯一獲選 (18:01)

米芝蓮今天（27日）公布《香港澳門米芝蓮指南2021》完整名單，香港共有69家星級餐廳、澳門共18家。香港的三星餐廳維持7間，名單與去年相同。新上榜獲得星級的香港餐廳中，共有2家新二星餐廳及7家新一星餐廳。米芝蓮更在今年首次頒發「米芝蓮綠星」，以表揚努力推廣永續美食的餐廳，Roganic成為唯一一家中選的香港餐廳。
米芝蓮綠星：Roganic 香港唯一獲選餐廳
菜式：時尚歐陸菜
地址：銅鑼灣告士打道255號信和廣場UG層8號舖
價錢：$280-$980[詳情]
二星餐廳：2家香港餐廳新上榜
‧ Tate
菜式：創新菜
地址：上環荷李活道210號
價錢：$1180-$1680[詳情]
‧ L'Envol
菜式：時尚法國菜
地址：灣仔港灣徑1號瑞吉酒店3樓
價錢：$688-$1988[詳情]
一星餐廳：7家香港餐廳新上榜
‧ Andō
菜式：創新菜
地址：中環威靈頓街52-54號Somptueux Central 1樓
價錢：$588-$1688[詳情]
‧ 夜上海 （尖沙嘴）
菜式：滬菜
地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 Musea 7樓702號舖
價錢：$200-$800[詳情]
‧ The Araki
菜式：壽司
地址：尖沙嘴廣東道2A號富衛1881公館前馬廐地下
價錢：$4000[詳情]
‧ 瑞兆
菜式：日本菜
地址：上環蘇杭街29號尚圜地下
價錢：$1200-$1800[詳情]
‧ Yardbird
菜式：雞肉串燒
地址：上環永樂街154-158號
價錢：$350-$500[詳情]
‧ 大班樓
菜式：粵菜
地址：中環九如坊18號
價錢：$288-$800[詳情]
‧ 萬豪金殿
菜式：粵菜
地址：金鐘金鐘道88號太古廣場JW萬豪酒店3樓
價錢：$300-$1580[詳情]