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米芝蓮2021｜本港新入榜9家星級餐廳　首頒米芝蓮綠星香港Roganic唯一獲選 (18:01)

米芝蓮今天（27日）公布《香港澳門米芝蓮指南2021》完整名單，香港共有69家星級餐廳、澳門共18家。香港的三星餐廳維持7間，名單與去年相同。新上榜獲得星級的香港餐廳中，共有2家新二星餐廳及7家新一星餐廳。米芝蓮更在今年首次頒發「米芝蓮綠星」，以表揚努力推廣永續美食的餐廳，Roganic成為唯一一家中選的香港餐廳。

米芝蓮綠星：Roganic 香港唯一獲選餐廳

菜式：時尚歐陸菜

地址：銅鑼灣告士打道255號信和廣場UG層8號舖

價錢：$280-$980[詳情]

二星餐廳：2家香港餐廳新上榜

‧ Tate

菜式：創新菜

地址：上環荷李活道210號

價錢：$1180-$1680[詳情]

‧ L'Envol

菜式：時尚法國菜

地址：灣仔港灣徑1號瑞吉酒店3樓

價錢：$688-$1988[詳情]

一星餐廳：7家香港餐廳新上榜

‧ Andō

菜式：創新菜

地址：中環威靈頓街52-54號Somptueux Central 1樓

價錢：$588-$1688[詳情]

‧ 夜上海 （尖沙嘴）

菜式：滬菜

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 Musea 7樓702號舖

價錢：$200-$800[詳情]

‧ The Araki

菜式：壽司

地址：尖沙嘴廣東道2A號富衛1881公館前馬廐地下

價錢：$4000[詳情]

‧ 瑞兆

菜式：日本菜

地址：上環蘇杭街29號尚圜地下

價錢：$1200-$1800[詳情]

‧ Yardbird

菜式：雞肉串燒

地址：上環永樂街154-158號

價錢：$350-$500[詳情]

‧ 大班樓

菜式：粵菜

地址：中環九如坊18號

價錢：$288-$800[詳情]

‧ 萬豪金殿

菜式：粵菜

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場JW萬豪酒店3樓

價錢：$300-$1580[詳情]

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