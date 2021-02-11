北角東發大廈C座累計13人染疫　6室及7室住客需撤離　A、B、D座強制檢測 (21:11)

【21:11更新】衛生防護中心晚上發稿，稱為審慎起見，政府會引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於1月14日至27日期間，曾身處東發大廈A、B和D座超過兩小時的人，須於1月29日或之前接受檢測；若他們在1月25日至27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

【20:05】東發大廈C座6室及7室居民由晚上6時許起陸續撤走，登上衛生署安排的車前往檢疫中心。另外，有毋須撤離的居民決定暫時搬走。

【17:17】衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，目前的確診個案牽涉6個樓層共8個單位，該大廈的單位分佈為1室至4室在一邊、5室至8室在另一邊，除了一個確診單位為4室外，其餘7單位均靠同一邊，當中6室有兩單位爆疫，7室有3單位爆疫。

袁國勇稱，第四波疫情反彈可能是源於地盤群組將病毒帶入社區舊樓。他指出東發大廈已有56年樓齡，雖然大廈7年前已進行大修更換喉管，但本身喉管設計不理想，天井位非常狹窄，住戶如果只開抽氣扇而不開窗，熱氣會向上升造成煙囪效應。

他又稱，C座5室及8室與B座及D座相鄰單位共用天井位，希望民政事務總署派人安排東發大廈的住客進行檢測。他並提到，部分C座7室至8室單位有劏房，但估計暫時與目前傳播無關。

環境保護署首席環境保護主任梁啟明稱，人員現時只能進入兩單位檢查，初步發現喉管完好無缺，兩單位目測均有隔氣，惟大廈每兩個單位共用一個天井並且密封，所有廁所及廚房的抽氣扇均向天井排放，有機會做成煙囪效應。

東發大廈C座確診個案分佈：

．2樓：兩單位5病人

．3樓：一單位1病人

．4樓：一單位2病人

．8樓：一單位2病人

．10樓：兩單位2病人

．15樓：一單位1病人

新冠肺炎 相關報道：

今增60確診包括21源頭不明 紅磡永明粥店累計7人染疫 張竹君籲食客檢測

港增兩死包括廣華醫院初步確診婦 累計174染疫者不治

油麻地封區11小時找出一確診 林鄭月娥：不能小看任何一個感染源頭