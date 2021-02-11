新冠肺炎｜今增60確診包括21源頭不明　紅磡永明粥店累計7人染疫　張竹君籲食客檢測 (16:43)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，紅磡永明粥店較多員工確診，累計6確診及一初步確診，染疫者包括樓面、廚房員工，其中4人來自同一家庭。衛生防護中心呼籲1月16日至23日曾到該粥店的市民盡快做檢測。她又說，粥店在發現首宗個案後已安排停業及員工做檢測，全店10多名員工已送檢疫。

張竹君表示，早前須強制檢測的北角錦屏街東發大廈C座，現累計8宗確診及5宗初步陽性個案，8單位累計13人染疫。港大微生物學系臨牀講座教授袁國勇與衛生防護中心及環保署人員到場視察後，袁國勇表示C座6室及7室住客要撤離。（相關報道：北角東發大廈C座累計13人染疫 袁國勇：6室及7室住客需撤離）

佐敦健寧安老院今日增一宗確診，患者早前已送入亞博社區檢疫設施，另有一人初步確診。連同日前確診的院友，該安老院累計3人染疫。

另外，張竹君表示，青衣9號碼櫃碼頭有3人初步確診，3人均是經每周定期檢測驗出。紅磡海灣軒則有5至6名酒店保安確診，部分人在檢疫中心驗出，衛生防護中心早前已將70至80名共用更衣室等設施的人送入檢疫中心。

今日新增10幢大廈須強制檢測：

兩單位或以上有確診：

．屯門蝴蝶邨蝶意樓：2單位各有1人確診，同層鄰居但不相識

．土瓜灣馬坑道祥雲大廈：2單位分別有2人及1人確診，不同層數不同坐向

．何文田邨綺文樓：2單位分別有1人及4人確診，同坐向，相隔20多層

．梨木樹（一）邨桃樹樓：2單位分別有1人及3人確診，不同層數不同坐向

．嘉湖山莊麗湖居9座：2單位分別有1人及4人確診，同坐向，相隔10多層

．筲箕灣東熹苑華熹閣：2單位分別有1人及2人確診，同坐向，相隔多層

指定區域內大廈：

．旺角東安街順安大廈：之前已有兩個同坐向單位確診，分別有源頭，今新增兩單位有人確診，其中一個單位與此前一個確診單位同層

．碧街上海大廈：1單位有1人確診

．上海街434號：1單位有1人確診

．文英街文景樓：1單位有2人確診

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