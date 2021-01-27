黃馮律師行被律師會接管　法庭拒批臨時濟助令　排期下月11日聆訊 (15:30)

申請方表示，律師會指控律師行出現2300萬元缺款的事宜，或與律師行營運混亂的問題有關，而非涉不誠實的作為，亦與前職員挪用約600萬款項的事宜無關。申請方同時呈上受影響客戶的聯署信，形容受影響人數多達900人，認為他們有需要取回畢生的積蓄。

申請方又質疑，律師會的調查已歷時6個月，目前只查出律師行出現缺款，以及前職員挪用款項的情況，惟律師行已按律師會要求填補款項，涉事職員亦已離職，認為目前根本沒有證據顯示，其他客戶的資金同樣被挪用。

律師會一方則表示，律師行管理客人和戶口的做法值得質疑，目前調查只是冰山一角，形容律師會同樣基於公眾利益而採取有關行動。假如法庭批出臨時命令，將會引致無可逆轉的局面。

法官高浩文指出，有關申請不只要求律師會停止介入接管，甚至要求對方撤銷至今所採取的行動，又認為律師行未曾就前僱員挪用款項一事報警或通知律師會，或屬律師會進行進一步調查的原因。高浩文同時提醒律師會，應採取一切辦法協助受影響的客戶，不應忽視每名客戶的利益。

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