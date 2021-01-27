嘉頤護老中心（北角）遭大幅加租要求院友搬走　家屬難另覓院舍感無助 (14:17)

周女士的90歲媽媽前年入住院舍，正輪候政府院舍。周女士稱，上周三（20日）接獲通知後，連日在港島區尋找不同院舍，惟花多眼亂，令65歲的她大感無助，「媽媽靠我，我都60幾歲，我靠邊個？」她稱曾與社會福利署職員聯絡，但對方表示無法協助她找其他院舍。

民建聯張國鈞稱，院舍月租20多萬元，業主要求加租至近50萬元，加幅較以往大得多。他稱，會先向業主爭取更多時間，讓家屬尋找適合宿位，最理想是長者毋須搬遷。他表示，冀勞工及福利局能介入，促政府不要以「物流政策」處理長者住宿事宜。

張國鈞說，政府去年推出200億元購置福利設施計劃，他擔心有私營安老院業主藉此趕走原來院友，以圖高價將物業賣給政府，破壞計劃增加宿位的原意。

嘉頤護老中心（北角）表示，業主堅持加租逾倍，院方無法負擔，故無奈宣告將於3月底結業，就此向各院友和家屬致歉。該院正盡力與院友和家屬商討，並與社署保持緊密聯繫，積極安排約80名院友遷往其他院舍，繼續安享晚年。