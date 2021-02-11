財政預算案｜自由黨倡派5000元消費券　許正宇：需考慮可行可取性、政府負擔 (13:32)

邵家輝形容去年的「1萬元現金發放計劃」是「（財政司長）陳茂波的德政」，他建議政府考慮向市民發放一張內含5000元（分十期每期500元）的八達通，供市民消費之用。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國關注，政府會否派發消費券，以鼓勵市民參加體育、文化界的活動。許正宇形容，邵家輝有關上次派錢的口頭質詢是「項莊舞劍，意在沛公，其實你問的不是過去式，而是將來式會否有消費券」。

已向約640萬人發一萬元 擬設秘書處行政費逾3億

許正宇表示，截至今年1月21日，已經向約640萬名市民發放1萬元，佔超過九成的預計受惠人數，計劃的截止登記日期為今年12月31日。政府亦為計劃設立秘書處、查詢熱線等，行政開支達3.06億元，佔總開支預算0.4%。

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