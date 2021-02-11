毒品調查科警狎6女童囚46個月　官斥網上隱身結交女童　接納沒利用警身分 (13:08)

被告余俊鑫（35歲）事發時駐守毒品調查科，已被停職。他承認兩項向16歲以下兒童作猥褻行為罪、一項管有兒童色情物品罪、3項非禮罪，以及兩項與未滿16歲兒童非法性交罪。

法官祁士偉引述被告的心理報告，稱被告有中高程度的重犯風險，因被告作為成年人，以較年長的地位，迫使各女事主就範，同時利用社交媒體隱藏身分，在網上尋找多名陌生人行事，建議被告接受心理治療，包括改善自我控制能力及重建成年人社交等。

祁士偉指出，被告的行為令案中的女童社交受影響，當中兩名女童是受壓下，被迫讓被告非禮，另有一名女童亦在事後心理受創；被告又利用社交媒體隱瞞身分結交女童，並以發展浪漫關係為藉口，乘機侵犯她們，屬違反信誠，此兩項均為加刑因素。

不過祁士偉認為，被告未有利用警員身分犯案，因此他不會因警員的身分而被加刑，而被告及時認罪，令各事主不用出庭作供，除認罪的三分之一減刑外，額外給予兩個月扣減，最終判被告共監禁46個月。