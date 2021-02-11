設計師藏彈簧刀火機原判社服令　裁判官何俊堯覆核改判囚2個月　稱受上訴庭判刑原則約束 (12:36)

被告陳景勝（28歲）承認於2020年1月1日在香港站公共運輸交匯處出入口處外，管有一把彈簧刀、一個打火機、一個槌及一罐噴漆。

律政司代表陳辭指出，基於公眾利益，被告的背景及年紀都是微不足道，判刑時應考慮阻嚇性及懲罰性，加上他管有多項物品且種類多，其中打火機及油屬易燃物品，可作破壞，特別在香港的擠迫環境中，若用火製造破壞有相當的潛在風險，又稱案發當日下午起及遊行後有出現破壞行為，可見案情和控罪均屬嚴重，根據案例應判即時監禁。

被告一方陳辭時稱，如判刑時亦考慮其他人的破壞行為對被告不公平，加上沒證據證明他有參與其中。

何官最終接納律政司陳辭，並稱上訴庭頒下的判刑原則都有約束力，即使答辯人認罪，拘留式的刑罰才可反映案情嚴重及其罪責，判處被告監禁兩個月。

其他報道：麵豉湯、肉骨茶、冬蔭功湯水鈉含量比較 食安中心提醒：冬蔭功湯最高鈉

其他報道：警未得同意 取初選被捕人戶口紀錄 指警取交易資料問詳情 岑敖暉：國安法下勿望保障