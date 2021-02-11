油麻地封區｜有居民批政府做戲：試下去封淺水灣吖　有住戶稱劏房多「愈快封區愈好」 (11:29)

數名街坊凌晨時一度嘗試離開大廈上班，遭在場警員阻止，有人坐在樓梯等候解封。清晨6時「受限區域」解封，食環署派清潔工到場加強清潔，檢疫人員於大廈各出入口把守，檢查住戶獲發陰性檢測證明信息才准離開，惟因現場尚有部分住戶檢測後仍未收到短訊和二維碼，檢疫人員登記其資料確認住戶已檢疫後亦放行。

居民黎先生約6時獲准離開，他稱，每日凌晨4時出門飲早茶，再到大坑東晨運，認為政府封區阻礙居民生活，批評政府「做戲畀人睇，你試下去封淺水灣吖！」

住戶梁先生稱，昨晚封樓十分突然，但認為當局強制檢測安排運作很好，行動迅速有部署，昨晚9時許排隊約半小時便完成檢測，當局亦有預備罐頭、包裝粥等糧食「任拎」，而他家中早有預備糧食，故只是取走一批口罩。他說，至清晨仍未收到檢測報告，相信無法上班，但認為區內劏房太多，渠管亂駁十分混亂，封區「愈快做愈好」。

位於「受限區域」一大廈地下的洗衣店職員鄧女士表示，昨晚當局突然封區，令不少客人無法取衣服，她亦無法返回店舖工作，「有堆衫趕唔切畀番人」。