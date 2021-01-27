新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月26日更新版） (09:04)

截至1月26日，納入強制檢測公告的大廈名單如下。
任何在1月13日至26日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於1月29日或之前接受檢測：
指定區域或受限區域以外，有兩個或以上單位出現無關連確診個案的大廈
．荃灣綠楊新邨 R 座
．天水圍天富苑欣富閣
指定區域或受限區域以外，有污水樣本檢測呈陽性大廈
．九龍城興仁街1,3,5,7號
．九龍城興仁街9,11,13,15號
．九龍城興仁街17,19, 21,23號
．九龍城興仁街25,27,29,31號
．九龍城興仁街2,4號及興賢街1,3號
．九龍城興仁街6,8號及興賢街5,7號
．九龍城興仁街10,12號及興賢街9,11號
．九龍城興仁街14,16號及興賢街13,15號
佐敦指定區域（新增一宗或以上確診個案）
．文英街26-48號及文苑街25-47號文輝樓
．上海街113-119號
佐敦指定區域（有污水樣本檢測呈陽性）
．文蔚街25-47號及文苑街26-48號文耀樓
．文苑街2-24號及文蔚街1-23號文苑樓
．文英街2-24號及文苑街1-23號文英樓
．文英街25-47號及文匯街26-48號文景樓
．文英街1-23號及文匯街2-24號文華樓
油麻地／旺角指定區域（新增一宗或以上確診個案）
．彌敦道 491-493A 號展望大廈
紅磡指定區域（新增一宗或以上確診個案）
．必嘉街1G-1K號長樂大廈
深水埗指定區域（新增一宗或以上確診個案）
．長沙灣道254-258號亞洲大廈
．鴨寮街241-243號
深水埗指定區域（有污水樣本檢測呈陽性）
．南昌街117號
．南昌街119號
．南昌街121號
．南昌街123-125號
．汝州街184-186號金海大廈
．汝州街188號
．汝州街190號
．汝州街192-194號
．汝州街200號
．汝州街202-214號安順大廈
．北河街96-96C號振興大廈
．鴨寮街139-141號華登大廈
．鴨寮街143-145號
．鴨寮街147-149號
．鴨寮街151-153號
．鴨寮街155-167號東成大廈
．鴨寮街169-171號
．鴨寮街173-175 號/北河街98號
任何在1月12日至25日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於1月28日或之前接受檢測：
指定區域或受限區域以外，有兩個或以上單位出現無關連確診個案的大廈
．北角錦屏街37-43A號東發大廈C座
深水埗指定區域（新增一宗或以上確診個案）
．汝州街280-286號永泰樓
．汝州街171-173號
深水埗指定區域（有污水樣本檢測呈陽性）
．南昌街133-135號 / 鴨寮街148號南昌閣
．南昌街137-139號
．長沙灣道169號 / 南昌街147-149號
．長沙灣道173-175號
．長沙灣道177號
．長沙灣道179-181號
．長沙灣道183-185號
．長沙灣道187-189號華通樓
．長沙灣道191-203號長樂大廈
．鴨寮街150-152號
．鴨寮街154-156號
．鴨寮街158-160號
．鴨寮街162-164號
．鴨寮街166-170號英偉樓
．鴨寮街172-174號
．鴨寮街176-180號 / 北河街100-106號新北河大樓
任何在1月11日至24日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於1月27日或之前接受檢測：
指定區域或受限區域以外，有兩個或以上單位出現無關連確診個案的大廈
．觀塘安達邨智達樓
．太古城安盛臺寧安閣
深水埗指定區域（新增一宗或以上確診個案）
．南昌街 84-86 號
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