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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:28)

本港周二（26日）新增64宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月20至26日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○油尖旺區

油麻地街市

港灣豪庭廣場 百分百餐廳

Mira Place 2 Don Don Donki

百誠大廈 麥當勞

凱豪商業中心 譚仔雲南米線

海富商場 譚仔雲南米線

文蔚街13-15號 文利餐廳

奧海城2期 羅麥記

海灣軒-海景酒店

朗豪坊

厚福街10號 鉄火堂

○九龍城區

真善美村至真樓 麥當勞

聯成大廈地下永明粥店

民泰街9號地下 古早味澎湖台灣

○深水埗區

美孚廣場

長沙灣廣場2期 麥當勞

西九龍中心

D2 Place

○黃大仙區

鳳德邨商場 榮基牛雜粉麵

○觀塘區

清水灣道8號 匯八坊

觀塘廣場

○葵青區

葵芳閣 龍寶酒家

長發廣場

恒景商場

長康邨 龍門點心廚房

Magnet Place第1期地下 大家樂

○荃灣區

荃灣廣場 圍威喂

綠楊坊Euro go go

荃灣千色匯1期

○元朗區

上村12A號 恩記茶餐廳

合益廣場

嘉湖海逸酒店二期 逸逸居

天盛街市

○沙田區

花園城1期 大越越南餐廳

沙角市場

河畔花園 九份•十分

愉翠商場

愉翠苑街市 茶記一加一

積富街 坤記腸粉

○東區

愛蝶灣商場

耀東商場

天悅筲箕灣廣場

新都城大廈 大家樂

○灣仔區

銅鑼灣商業大廈地下 翠華茶餐廳

太原街8號 譚仔雲南米線

○中西區

士美菲路市政大廈

無限極廣場 米線陣

太古廣場

○離島區

D'Deck 海岸餐廳

愉景北商場

富東商場 MOS Burger

逸東商場 大家樂

香港街市-逸東邨

○大埔區

八號花園地下八號餐廳

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月26日）

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