新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:28)

本港周二（26日）新增64宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月20至26日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺區
油麻地街市
港灣豪庭廣場 百分百餐廳
Mira Place 2 Don Don Donki
百誠大廈 麥當勞
凱豪商業中心 譚仔雲南米線
海富商場 譚仔雲南米線
文蔚街13-15號 文利餐廳
奧海城2期 羅麥記
海灣軒-海景酒店
朗豪坊
厚福街10號 鉄火堂
○九龍城區
真善美村至真樓 麥當勞
聯成大廈地下永明粥店
民泰街9號地下 古早味澎湖台灣
○深水埗區
美孚廣場
長沙灣廣場2期 麥當勞
西九龍中心
D2 Place
○黃大仙區
鳳德邨商場 榮基牛雜粉麵
○觀塘區
清水灣道8號 匯八坊
觀塘廣場
○葵青區
葵芳閣 龍寶酒家
長發廣場
恒景商場
長康邨 龍門點心廚房
Magnet Place第1期地下 大家樂
○荃灣區
荃灣廣場 圍威喂
綠楊坊Euro go go
荃灣千色匯1期
○元朗區
上村12A號 恩記茶餐廳
合益廣場
嘉湖海逸酒店二期 逸逸居
天盛街市
○沙田區
花園城1期 大越越南餐廳
沙角市場
河畔花園 九份•十分
愉翠商場
愉翠苑街市 茶記一加一
積富街 坤記腸粉
○東區
愛蝶灣商場
耀東商場
天悅筲箕灣廣場
新都城大廈 大家樂
○灣仔區
銅鑼灣商業大廈地下 翠華茶餐廳
太原街8號 譚仔雲南米線
○中西區
士美菲路市政大廈
無限極廣場 米線陣
太古廣場
○離島區
D'Deck 海岸餐廳
愉景北商場
富東商場 MOS Burger
逸東商場 大家樂
香港街市-逸東邨
○大埔區
八號花園地下八號餐廳
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月26日）
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