鄭若驊行會利益申報　刪國際律師協會會員身分 (20:30)

最新的行政會議個人利益申報顯示，行會秘書於今年1月11日，按律政司長鄭若驊的通知，刪去她作為國際律師協會（International Bar Association）會員的身分。

國際律師協會回覆本報查詢時表示，協會屬自願組織，由來自170個國家的成員組成，協會政策亦不會討論會員身分事宜。律政司回覆查詢時，未有回應退會決定是否由鄭若驊主動提出，僅稱律政司長作為行會成員，已申報須登記的個人利益，沒進一步補充。

翻查資料，國際律師協會曾在《港區國安法》通過後發聲明，批評立法過程未曾諮詢香港人民和機構，做法完全令人反感（fundamentally objectionable）。聲明又指出，國安法不能與法治和基本人權相容，同時有違《基本法》。至今年1月中，協會再次發聲明，譴責警方以國安法搜捕組織或參與民主派初選的53人，以及對協助12港人偷渡案的律師盧思位和任全牛，遭內地吊銷律師牌照的情況表示關注。

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