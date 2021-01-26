將軍澳警署外非法集結管武器阻差罪成　餐廳經理及學生還押候判 (19:25)

首被告餐廳經理譚浩義（25歲）和第三被告學生謝至禮（18歲）在還押期間，法庭下令為二人索取背景報告，另為男生索取更生及勞教中心報告。同案次被告早前承認非法集結罪，被判監3個月。

裁判官梁少玲裁決時指出，事發時有50人在將軍澳警署近浩明苑外聚集叫囂，有人燒衣及用激光筆照向警員。警司兩度警告後，人群反而歡呼、更頻繁集中地射向警員，行為足以擾亂秩序，並具威嚇、侮辱及挑釁性，首被告行為與其他使用激光筆的人一致，第三被告亦跟隨他人叫口號，明顯共同目的是宣示對警方執法方式的不滿，裁定二人必然是參與非法集結。

梁官續稱，首被告持激光筆射向警方，涉事警長被射中眼並要避開，他必然與他人有共同目的阻礙正當執行職務的警員，故裁定他一項阻差辦公罪成；藏有激光筆的第三被告曾衝向人群中叫口號及指向警署，當晚活動是針對警方，他參與其中唯一不能抗拒的是，在有需要時使用激光筆傷害警員，故裁定他一項在公眾地方管有攻擊性武器罪成。