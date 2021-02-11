油麻地封區｜碧街9-27號、東安街3號列「受限區域」　周二晚7時起封閉【短片】 (23:15)

【23:15】晚上近11時，警務處長鄧炳強到油麻地已被封鎖的受限區域內視察，向在場警員了解情況，並為警員打氣。

【21:35】晚上約9時半，陸續有居民到街上的臨時檢測站接受新冠病毒檢測。

【19:09】政府表示，早前已就碧街15-27號和東安街3號發出強制檢測公告，惟區域內感染情況持續嚴峻，由1月11日至1月25日，上述地點共錄得超過40宗確診個案，涉及3幢大廈。政府將於受限區內設臨時採樣站，要求受檢者午夜前接受檢測。

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