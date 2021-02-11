油麻地封區｜碧街9-27號、東安街3號列「受限區域」　周二晚7時起封閉【短片】 (23:15)

政府今日（26日）公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，在晚上7時起限制在油麻地指明「受限區域」（即碧街9-27號和東安街3號）內的人，須留在其處所並按政府安排接受新型冠狀病毒強制檢測。受檢者須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢者完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府表示，目標是在明日（27日）上午6時左右完成此行動。
【23:15】晚上近11時，警務處長鄧炳強到油麻地已被封鎖的受限區域內視察，向在場警員了解情況，並為警員打氣。
【21:35】晚上約9時半，陸續有居民到街上的臨時檢測站接受新冠病毒檢測。
【19:09】政府表示，早前已就碧街15-27號和東安街3號發出強制檢測公告，惟區域內感染情況持續嚴峻，由1月11日至1月25日，上述地點共錄得超過40宗確診個案，涉及3幢大廈。政府將於受限區內設臨時採樣站，要求受檢者午夜前接受檢測。
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