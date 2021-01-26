伊院3護士確診新冠肺炎　醫管局：救護車將分流輕症到其他急症室 (17:44)

醫管局總行政經理劉家獻今日（26日）在新型冠狀病毒疫情記者會表示，伊利沙伯醫院3名護士今日確診，由於伊院昨（25日）起3間內科病房停收新症，加上冬季服務高峰期令服務增加，現時醫院急症室維持正常服務，消防處救護車會將病情較輕的病人會分流到廣華醫院、明愛醫院及聯合醫院，危殆、危急病人則維持送往伊院急症室；自行到伊院急症室求醫的病人則不受影響。醫管局又呼籲病情較輕的病人，可考慮到普通科門診或私家診所求醫。
另外，劉家獻稱明愛醫院放射科一間電腦掃描檢查室原應於1月23日，安裝兩部有高效率空氣微粒子過濾功能的空氣淨化機，但最終未有如期安裝。一名新冠病毒確診病人於1月24日凌晨1時，在該檢查室接受電腦掃描，停留約5分鐘；其後有71名病人在同一檢查室做檢查，一般每人逗留數分鐘。醫院至1月25日發現未有安裝空氣淨化機後，已於當日下午2時裝回，正檢視流程以了解事件為何會發生。
劉家獻表示，雖然確診病人在檢查期間有用高濃度氧氣，但病人佩戴有過濾裝置的氧氣面罩，檢查室在使用後亦有徹底清毒及停用90分鐘；加上其後在該檢查室接受檢查的病人都有戴外科口罩，故無人列密切接觸者。惟一名職員及10名檢查時間與確診病人較接近的病人列為「其他接觸者」，要接受新冠病毒檢測及醫學監察；醫院會聯絡其餘相關病人安排病毒檢測。
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