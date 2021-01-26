3區議員涉阻差　官批控罪詳情沒列警員身分 (17:56)

區議會選舉民主派候選人2019年11月在維園舉行選舉聚會，防暴警拘捕3名候選人，包括文念志、「機場大叔」陳振哲及鄭仲恒。3人被控阻差辦公罪，原定今（26日）於東區裁判法院受審，裁判官張志偉批評控方沒有在控罪詳情列出涉案警員的身分和人數，斥「公不公平就你自己諗！」控方一度修訂控罪詳情，加入22名警員的身分，惟在休庭後撤回修訂。辯方認為起訴欠妥當，案件押後至明早（27日）繼續。
被告文念志及陳振哲現為大埔區議員，鄭仲恒為沙田區議員。3人同被控阻差辦公，涉及阻撓高級督察18506、機動部隊Echo大隊3小隊、港島應變大隊B1-1小隊及其他警員。文念志另被控無牌管有無線電通訊器具。
今早甫開庭時，控方表示將傳召6名警員作供，惟根據控罪詳情，報稱被阻撓的警員有20至30人。張官遂向控方表示，案件已到答辯階段，被告都不知道涉案警員的身分和具體人數，「公不公平就你自己諗啦！」張官稱，控方沒有將警員資料全面披露予辯方，會影響律師為被告辯護，形容控方做法不理想，建議主控向律政司反映。
控方其後呈上修訂控罪書，在控罪詳情加上22名涉案警員的身分和職級，惟在休庭後撤回修訂，維持原有版本。辯方質疑檢控基礎不清晰，又稱控方拒絕進一步披露資料，令案件無法如期開審。
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