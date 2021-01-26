新冠肺炎｜今增64宗確診　21宗為源頭不明　增8大廈須強檢 (16:42)

截至今日（26日）凌晨零時，本港新增64宗新型冠狀病毒確診個案。63宗屬本地感染，當中21為源頭不明；42宗與早前個案相關；餘下一宗為輸入個案。今日暫有逾50宗初步陽性個案。21宗源頭不明個案中，2人住深水埗指定區、2人住佐敦、1人住紅磡、1人住油麻地，其他住天水圍、天后、香港仔、長沙灣、北角、上水、荃灣、牛池灣、荔枝角等。19:09報道：油麻地碧街9-27號、東安街3號列「受限區域」 周二晚7時起封閉
增8幢大廈須強制檢測：
．荃灣綠楊新邨R座：新增兩宗，分別在兩個單位；連同之前一個單位的3宗個案，累計3單位共5確診，其中一個新單位與舊單位同層，各單位不同號數
．天水圍天富苑欣富閣：2單位，不同層數不同坐向
．紅磡必嘉街長樂大廈（指定檢測區內）
．長沙灣道254至258號亞洲大廈（指定檢測區內）
．深水埗鴨寮街241號（指定檢測區內）
．佐敦文苑街文輝樓（指定檢測區內）
．佐敦上海街115號（指定檢測區內）
．油麻地彌敦道491至493A號展望大廈（指定檢測區內）
部分確診個案：
．個案10172、10173及10178：昨（15日）公布初步確診的3名伊利沙伯醫院護士，截至昨晚10時半，3人所屬的病房中，A10隔離病房34名中員工中有33人檢測陰性，餘下一人今日做檢測，病人則因全部本身都是確診病人，不會特別再檢測；A6內科病房51名員工全部陰性，70多名病人中，有50多人已檢測並全部陰性，其餘因轉院等原因，正在跟進；E6內科病房77名員工當中，74人已檢測並呈陰性，餘下3名員工聯絡中，病人則全部檢測陰性；已有的環境樣本檢測結果全部陰性，會繼續化驗其餘樣本。
．個案10203：衛生署旅遊健康中心醫生，1月18日曾向昨公布確診的中醫師鍾金全求診
新冠肺炎 防疫抗疫措施：
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新冠肺炎 死亡個案：
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