新冠肺炎｜今增64宗確診　21宗為源頭不明　增8大廈須強檢 (16:42)

增8幢大廈須強制檢測：

．荃灣綠楊新邨R座：新增兩宗，分別在兩個單位；連同之前一個單位的3宗個案，累計3單位共5確診，其中一個新單位與舊單位同層，各單位不同號數

．天水圍天富苑欣富閣：2單位，不同層數不同坐向

．紅磡必嘉街長樂大廈（指定檢測區內）

．長沙灣道254至258號亞洲大廈（指定檢測區內）

．深水埗鴨寮街241號（指定檢測區內）

．佐敦文苑街文輝樓（指定檢測區內）

．佐敦上海街115號（指定檢測區內）

．油麻地彌敦道491至493A號展望大廈（指定檢測區內）

部分確診個案：

．個案10172、10173及10178：昨（15日）公布初步確診的3名伊利沙伯醫院護士，截至昨晚10時半，3人所屬的病房中，A10隔離病房34名中員工中有33人檢測陰性，餘下一人今日做檢測，病人則因全部本身都是確診病人，不會特別再檢測；A6內科病房51名員工全部陰性，70多名病人中，有50多人已檢測並全部陰性，其餘因轉院等原因，正在跟進；E6內科病房77名員工當中，74人已檢測並呈陰性，餘下3名員工聯絡中，病人則全部檢測陰性；已有的環境樣本檢測結果全部陰性，會繼續化驗其餘樣本。

．個案10203：衛生署旅遊健康中心醫生，1月18日曾向昨公布確診的中醫師鍾金全求診

新冠肺炎 防疫抗疫措施：

政府擴大佐敦指定區域 油麻地旺角、紅磡設指定區域

伊利沙伯醫院旁設檢測站 醫護冀安排恒常檢測

二人限聚令、禁晚市堂食等延長至2月3日

麗港城天井深或聚氣流播毒 專家籲關廁所廚房靠天井窗戶、洗澡如廁半掩門

強制檢測大廈及地點名單（1月25日更新版）

新冠肺炎 死亡個案：

兩確診者不治 港累計172死