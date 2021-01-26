紅磡集結案辯方稱首被告遭汽水噴臉被迫向警下跪　作供警否認 (16:11)

當日有份在港鐵黃埔站A出口制服首被告張漢東的警員吳振霆，今日（26日）繼續接受辯方盤問。吳振霆在控方主問時曾稱，帶首被告上警車時看到其臉紅腫及左邊有紅痕，故曾詢問首被告需否看醫生。辯方質疑吳振霆從無作此詢問，吳振霆否認。

辯方續指出，首被告被帶返警署後，吳振霆或其他警員在警署強迫首被告用指紋解鎖電話；隨後為首被告錄取口供時，將汽水噴到首被告的臉，不斷要首被告站起來再坐下，又用委任證打首被告的頭，並要求首被告向一名穿白色制服的警員下跪等，以及向被告說「抵死，Pink Team，漆黑中的螢火蟲」。據了解，「Pink Team」意指警方所認為的「重裝備示威者」。

辯方又稱首被告完成錄口供後，吳振霆或其他警員帶首被告到搜身房搜身，其間問首被告喝不喝水後，便將水倒在首被告的臉及身體上。對於辯方的說法，吳振霆一一否認。聆訊明（27日）續。

被告依次為保安員張漢東（25歲）、音響技術員姚子浩（22歲）、15歲女童及學生唐健龍（19歲）。4人同被控一項非法集結罪，張漢東另被控各一項管有炸藥、襲警及管有攻擊性武器，姚子浩另被控一項管有攻擊性武器罪。

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