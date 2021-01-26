警長認騙「遮仔會」逾45萬貸款、非法外圍賭馬　還押候判 (15:15)

兩名被告為警長李鴻發（51歲）及疑為非法外圍賭博經營者的退休漢余泉堅（72歲）。李鴻發原被控4項欺詐罪及兩項向收受賭注者投注罪，其中各一項欺詐及非法收受賭注罪名獲控方不提證供起訴。

辯方求情稱，李鴻發於1988年加入警隊，2008晉升為警長，服務警隊32年，去年7月已還清債務，又說他自2003年起有精神病史，情況於被捕後惡化，故希望法庭判處非囚禁式刑罰。辯方續稱，李鴻發妻子因健康問題未能工作，他面對照顧妻子及工作上的壓力，為減壓才賭博。

次被告余泉堅則承認兩項「收受賭注」罪。他承認於去年3月11日及18日收受賭注，包括李鴻發及其他人就本地賽馬賽事的投注，他獲准保釋至下月16日判刑，以待索取感化令及社會服務令報告。

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