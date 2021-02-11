IVE生涉旺角非法集結　作供督察：被告隻身衝向防線罵警　沒暴力行為 (14:48)

被告陳子全（36歲）報稱學生，被控於去年3月1日，在旺角彌敦道與亞皆老街交界與其他不知名的人參與非法集結。

案發時任機動部隊小隊指揮官的督察邢展豪憶述，凌晨約1時，他與隊員在彌敦道與亞皆老街設立防線，前方約30人聚集叫囂，有人大叫「黑警死全家」、「過嚟打我呀死黑警」。他以揚聲器發出兩次警告，但聚眾仍沒離去，遂指示隊員發射胡椒球槍驅散。

人群隨即散去，此時一名男子在馬路上不願離開，他繼續叫隊員發射胡椒球槍，惟男子仍急步衝向防線，邊走邊罵「X你老母死黑警」、「打我呀」，他於是叫隊員上前制服及拘捕該男子。

盤問下，邢展豪同意沒見到有人堵路，而聚眾只是在叫囂，沒有衝擊行為。他又承認，男子是孤身一人衝向防線，身上沒有可疑物品，亦沒有其他暴力行為。

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