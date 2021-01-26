患自閉保安員藏5刀罪成還押候判　官拒接納為父親生日禮物 (12:45)

被告郭梓賢（24歲）還押至下月9日判刑，以待索取精神科及心理科報告。他聞裁決後一度情緒激動，全身抖動，抱頭痛哭，需由身旁的家人安撫，他被帶離庭時，更哭訴「我唔想去嗰度，嗰度好辛苦，我想返屋企！」。

被告報稱保安員，控罪指稱他於2020年4月9日，在北角健康中街及英皇道交界管有攻擊性武器，即兩把西瓜刀、兩把摺刀及一把廚房刀，意圖作非法用途使用。

張官稱，被告在警誡會面時對答如流，解釋背包中帶有特首圖像的扯線公仔，是用作諷刺林鄭月娥，稱「每個市民都不喜歡她」，以及「黃店」是「警員不會喜歡的」，相信即使他的智力比常人低，理解及表達能力不會異於常人。

張官亦拒絕接納被告稱5把刀是買給父親的生日禮物，指出背包中有被告常用的手套和電筒等，沒理由不為意內有早前已買的菜刀，而兩把摺刀從衫袋中搜出，不可能沒感到重量而忘記取出。張官稱，背包中有許多激烈示威者會帶備的物品，即使當天沒示威活動，但都可隨時加入，5把刀必然是供他及他人用作傷人，最終裁定罪成。

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