中大推鐵欄撒粉案　被通緝中大生傍晚自首　至今5人被捕 (22:04)

【21:57更新】1月11日為中大新學期開課日，約8名黑衣人於大學站外呼籲學生入校園時不必出示學生證，其後推跌鐵欄及向追截保安撒白色粉末，警方早前拘捕一名中大生涉嫌公眾地方行為不檢及普通襲擊。警方昨（25日）再拘捕3名中大生，涉非法集結及襲擊他人意圖導致不作出某些作為，當中包括中大學生會前會長區倬僖，今早（26日）表示正通緝餘下一名中大生。據悉，該22歲中大生傍晚到荃灣警署自首，涉嫌「非法集結」及「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」被捕，現正被拘查，案件至今共5人被捕，全為中大學生。
警方今早交代案情。新界南總區刑事部警司陳志昌形容，事發當日有黑衣蒙面暴徒向保安崗位投擲雞蛋及向保安撒不明粉末，以及推跌保安崗位的枱和鐵欄，警方當日於現場拘捕一名20歲中大男生，經調查後再鎖定4名涉案中大生身分，至昨晚新界南總區刑事部聯同沙田警區重案組突擊搜查全港多處，於粉嶺、沙田及荃灣再拘捕3名涉案中大男生（19至22歲），目前正通緝餘下一名中大生。
陳志昌稱昨日進入中大各宿舍搜查前，曾預先通知校方，又稱中大校園並非法外之地，呼籲正被通緝的中大生自首，以免其家人、師長和同學為保護他誤墮法網。
記者會期間，陳志昌稱與案件主管均為中大校友，形容「師弟」有組織地以近乎黑幫手法欺凌校園保安，又斥有學生組織把嚴重罪行淡化成保安和學生的衝突，是卑劣行為及無恥狡辯。
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