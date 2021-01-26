中大推鐵欄撒粉案　被通緝中大生傍晚自首　至今5人被捕 (22:04)

警方今早交代案情。新界南總區刑事部警司陳志昌形容，事發當日有黑衣蒙面暴徒向保安崗位投擲雞蛋及向保安撒不明粉末，以及推跌保安崗位的枱和鐵欄，警方當日於現場拘捕一名20歲中大男生，經調查後再鎖定4名涉案中大生身分，至昨晚新界南總區刑事部聯同沙田警區重案組突擊搜查全港多處，於粉嶺、沙田及荃灣再拘捕3名涉案中大男生（19至22歲），目前正通緝餘下一名中大生。

陳志昌稱昨日進入中大各宿舍搜查前，曾預先通知校方，又稱中大校園並非法外之地，呼籲正被通緝的中大生自首，以免其家人、師長和同學為保護他誤墮法網。

記者會期間，陳志昌稱與案件主管均為中大校友，形容「師弟」有組織地以近乎黑幫手法欺凌校園保安，又斥有學生組織把嚴重罪行淡化成保安和學生的衝突，是卑劣行為及無恥狡辯。