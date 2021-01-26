新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月25日更新版） (09:32)

截至1月25日，強制檢測涵蓋的大廈如下：
任何在2021年1月12日至25日，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月28日或之前接受檢測）
．北角錦屏街37-43A號東發大廈C座
．深水埗汝州街280-286號永泰樓
．深水埗汝州街171-173號
．深水埗南昌街133-135號/鴨寮街148號南昌閣
．深水埗南昌街137-139號
．深水埗長沙灣道169號/南昌街147-149號
．深水埗長沙灣道173-175號
．深水埗長沙灣道177號
．深水埗長沙灣道179-181號
．深水埗長沙灣道183-185號
．深水埗長沙灣道187-189號華通樓
．深水埗長沙灣道191-203號長樂大廈
．深水埗鴨寮街150-152號
．深水埗鴨寮街154-156號
．深水埗鴨寮街158-160號
．深水埗鴨寮街162-164號
．深水埗鴨寮街166-170號英偉樓
．深水埗鴨寮街172-174號
．深水埗鴨寮街176-180號/北河街100-106號新北河大樓
任何在2021年1月10日至23日，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月26日或之前接受檢測）
．油尖旺東安街3號順豐大廈
．深水埗長沙灣道171號
．深水埗元州街25-27號
．深水埗福榮街126-128號/欽州街96-98號
．土瓜灣下鄉道5-19號益民大廈
．灣仔星街2A-2G號星月閣
兩幢大廈須二次檢測
任何在2021年1月12日至1月25日，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月28日或之前接受檢測）
．油尖旺碧街15-27A號
．深水埗南昌街141-145號南方樓
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