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新冠肺炎｜麗港城天井深或聚氣流播毒　專家籲關廁所廚房靠天井窗戶、洗澡如廁半掩門 (08:44)

藍田麗港城5座共10人感染新型冠狀病毒，當中涉及3個E室單位，疑現垂直傳播。今日（26日）凌晨，該大廈已有約80人撤離。工程師學會會長源柏樑表示，麗港城天井深度接近10米，比早前同樣疑有垂直傳播的佐敦金威廣場的約4米深。他稱天井較深，有機會導致氣流積聚，若有住戶帶有病毒，室內的熱氣經抽氣扇抽出室外時，在天井位置積聚，加上熱氣會向上流動，不排除因此由16樓帶上17樓。

至於15樓的住戶染疫，他推斷與空氣積聚病毒濃度較高有關，下層單位或在開抽氣扇時，將有病毒的空氣抽入屋內造成感染。

源柏樑建議，如住宅大廈的天井較深，住戶可關閉廁所、廚房靠天井的窗戶，洗澡或如廁時，可考慮半掩着門，「剩少少門罅」，令空氣由大廳流向廁所，再抽出室外，避免抽乾廁所的U形隔氣位的水分，防止病毒由室外入屋。

源柏樑續稱，根據以電腦計算流體力學的研究資料而演算的數據顯示，天井深度以2米作基線的話，若天井5米深，空氣流動的效率會減少18%，若達7米深，則減少40%效率，天井愈深，空氣流動效率愈低。至於闊度，天井愈寬空氣愈流通，同樣以兩米作基線，若闊度如麗港城約2.4米，空氣流通效率會增加25%，4米闊則增加75%並達飽和水平，再增闊對氣流影響不大。

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