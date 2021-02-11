新冠肺炎｜麗港城天井深或聚氣流播毒　專家籲關廁所廚房靠天井窗戶、洗澡如廁半掩門 (08:44)

至於15樓的住戶染疫，他推斷與空氣積聚病毒濃度較高有關，下層單位或在開抽氣扇時，將有病毒的空氣抽入屋內造成感染。

源柏樑建議，如住宅大廈的天井較深，住戶可關閉廁所、廚房靠天井的窗戶，洗澡或如廁時，可考慮半掩着門，「剩少少門罅」，令空氣由大廳流向廁所，再抽出室外，避免抽乾廁所的U形隔氣位的水分，防止病毒由室外入屋。

源柏樑續稱，根據以電腦計算流體力學的研究資料而演算的數據顯示，天井深度以2米作基線的話，若天井5米深，空氣流動的效率會減少18%，若達7米深，則減少40%效率，天井愈深，空氣流動效率愈低。至於闊度，天井愈寬空氣愈流通，同樣以兩米作基線，若闊度如麗港城約2.4米，空氣流通效率會增加25%，4米闊則增加75%並達飽和水平，再增闊對氣流影響不大。

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