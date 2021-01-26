新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:20)

本港周一（25日）新增73宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月19至25日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:42報道：今增64宗確診 21宗為源頭不明 增8大廈強制檢測
○油尖旺區
太子 ~ 藍馬之城
港鐵油麻地站
油麻地街市
漢宜大廈 Hello India Restaurant & Bar
碧街27號 勝利超級魚丸
港灣豪庭廣場 百分百餐廳
Mira Place 2 Don Don Donki
The Mira Hong Kong
百誠大廈 麥當勞
凱豪商業中心 譚仔雲南米線
厚福街10號 鉄火堂
海富商場 譚仔雲南米線
文蔚街13-15號 文利餐廳
奧海城2期 羅麥記
○九龍城區
壹號名薈 美心MX
真善美村至真樓 麥當勞
○深水埗區
美孚廣場
長沙灣政府合署
長沙灣廣場2期 麥當勞
○黃大仙區
鳳德邨商場 榮基牛雜粉麵
○觀塘區
創紀之城5期
麗港城商場 一粥麵
啟田商場 和味餐室
清水灣道8號 匯八坊
○葵青區
葵涌商場
安蔭商場
葵芳閣 龍寶酒家
長發廣場
恒景商場
長康邨 龍門點心廚房
○荃灣區
荃灣廣場 圍威喂
○元朗區
形點Ｉ
上村12A號 恩記茶餐廳
合益廣場
嘉湖海逸酒店二期 逸逸居
○沙田區
花園城1期 大越越南餐廳
沙角市場
新城市廣場3期 唐宮小聚
河畔花園 九份•十分
愉翠商場
愉翠苑街市 茶記一加一
○東區
愛蝶灣商場
Atelier
銀河廣場
香港東隅
新都城大廈地下 富臨皇宮（北角店）
太古城中心1期
耀東商場
天悅筲箕灣廣場
○南區
香港警察學院武毅樓室內靶場
○灣仔區
稅務大樓
英皇道75-83號 大家樂
○中西區
吉席街93號 MAMA MALOUF Restaurant
士美菲路市政大廈
無限極廣場 米線陣
○離島區
D'Deck 海岸餐廳
愉景北商場
香港國際機場
富東商場 MOS Burger
逸東商場 大家樂
香港街市-逸東邨
○西貢區
將軍澳中心
尚德商場
南豐廣場地下
PopCorn 星巴克咖啡
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月25日）
新冠肺炎 防疫抗疫措施：
麗港城天井深或聚氣流播毒 專家籲關廁所廚房靠天井窗戶、洗澡如廁半掩門
新冠肺炎 死亡個案：
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