港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:20)

本港周一（25日）新增73宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月19至25日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:42報道：今增64宗確診　21宗為源頭不明　增8大廈強制檢測

○油尖旺區

太子 ~ 藍馬之城

港鐵油麻地站

油麻地街市

漢宜大廈 Hello India Restaurant & Bar

碧街27號 勝利超級魚丸

港灣豪庭廣場 百分百餐廳

Mira Place 2 Don Don Donki

The Mira Hong Kong

百誠大廈 麥當勞

凱豪商業中心 譚仔雲南米線

厚福街10號 鉄火堂

海富商場 譚仔雲南米線

文蔚街13-15號 文利餐廳

奧海城2期 羅麥記

○九龍城區

壹號名薈 美心MX

真善美村至真樓 麥當勞

○深水埗區

美孚廣場

長沙灣政府合署

長沙灣廣場2期 麥當勞

○黃大仙區

鳳德邨商場 榮基牛雜粉麵

○觀塘區

創紀之城5期

麗港城商場 一粥麵

啟田商場 和味餐室

清水灣道8號 匯八坊

○葵青區

葵涌商場

安蔭商場

葵芳閣 龍寶酒家

長發廣場

恒景商場

長康邨 龍門點心廚房

○荃灣區

荃灣廣場 圍威喂

○元朗區

形點Ｉ

上村12A號 恩記茶餐廳

合益廣場

嘉湖海逸酒店二期 逸逸居

○沙田區

花園城1期 大越越南餐廳

沙角市場

新城市廣場3期 唐宮小聚

河畔花園 九份•十分

愉翠商場

愉翠苑街市 茶記一加一

○東區

愛蝶灣商場

Atelier

銀河廣場

香港東隅

新都城大廈地下 富臨皇宮（北角店）

太古城中心1期

耀東商場

天悅筲箕灣廣場

○南區

香港警察學院武毅樓室內靶場

○灣仔區

稅務大樓

英皇道75-83號 大家樂

○中西區

吉席街93號 MAMA MALOUF Restaurant

士美菲路市政大廈

無限極廣場 米線陣

○離島區

D'Deck 海岸餐廳

愉景北商場

香港國際機場

富東商場 MOS Burger

逸東商場 大家樂

香港街市-逸東邨

○西貢區

將軍澳中心

尚德商場

南豐廣場地下

PopCorn 星巴克咖啡

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月25日）

新冠肺炎 防疫抗疫措施：

政府擴大佐敦指定區域　油麻地旺角、紅磡設指定區域

伊利沙伯醫院旁設檢測站　醫護冀安排恒常檢測

二人限聚令、禁晚市堂食等延長至2月3日

麗港城天井深或聚氣流播毒　專家籲關廁所廚房靠天井窗戶、洗澡如廁半掩門

強制檢測大廈及地點名單（1月25日更新版）

新冠肺炎 死亡個案：

兩確診者不治　港累計172死

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