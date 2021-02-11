傅家俊與前經理人公司互告　公司願交回facebook專頁管理權　傅涉違約官司繼續 (21:35)

涉案的經理人公司為Passion Marketing Company Limited，由外號「丹尼爾」的體育評述員陳恩能任職董事。該公司於2019年7月入稟區院，指稱傅家俊疑私下收酬出席活動，並涉瞞住經理人公司，與桌球室商討入股投資及開設訓練班。

傅家俊其後在去年1月入稟區院，表示他和公司解約後，前經理人在沒有他授權下繼續管理專頁，要求法庭下令前經理人交還「管理員」的身分權限，並要賠償損失。

判辭指出，雙方早前在區院申請剔除對方的申索理由，但Passion Marketing Company Limited一方在聆訊時改口，同意交出facebook專頁控制權，其剔除申請被自動撤回。就傳家俊一方申請剔除對方在入稟狀書中的部分內容，法官拒納其申請，違約官司仍然繼續。

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