漁護署助理認危駕撞斃途人還押候判　求情稱患創傷後遺症常自責 (20:45)

被告陳潔芳（48歲）承認於2020年3月28日，在屯門大方街與大興邨停車場車輛出入口交界，駕駛一輛私家車時，撞斃男子鄧錦榮（終年55歲）。被告的家屬及死者家屬今天均有到庭旁聽。

辯方求情時稱，被告在漁護署任職合約農林助理員，早年與丈夫離異後，獨力養大3名現時分別年約21至26歲的兒子。辯方表示，被告平常駕駛電單車為主，當日與友人交換私家車駕駛，惟她不熟悉該私家車的操作而引致意外，事後十分後悔及經常自責，她在事件中亦受傷，之後患上創傷後遺症。

控方案情指稱，意外發生於案發當早約8時許，被告駕駛私家車出停車場出口時，撞閘並衝出路面，撞向過路中的事主，令事主撞到該私家車的擋風玻璃後在車旁墮地，私家車則再衝前撞到一輛正駛入站的輕鐵才停下。事主送院後證實不治。被告事後向警方表示，自己踏錯腳踏，又稱自己雖看見途人，但未能避開對方。

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