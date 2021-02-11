上環暴動案夫婦及16歲少女脫罪　律政司上訴稱身在別處呼籲犯案同可入罪 (19:13)

上訴庭副庭長麥機智曾提出，假如有人身處案發現場附近的高樓內，以鳥瞰方式觀察現場，再透過平板電腦等向示威者發出指示，有關行為是否構成暴動。答辯方回應，有關行為屬「協助或教唆」（aiding and abetting）暴動，不應透過「共同犯案」的概念作檢控，否則有關罪行將變得過闊和不公。

代表律政司的資深大律師郭棟明今表示，原審法官只視身處犯罪現場的人「共同犯案」，惟新西蘭的案例顯示，即使被告並非身處集結現場，他透過致電而呼籲集結者犯案，有關行為同樣入罪。

代表答辯人的資深大律師潘熙則表示，觀乎立法歷史，法例有意避免無辜者受牽連，亦強調犯案者須「集結在一起」。同樣代表答辯人的大律師曾藹琪亦表示，法例旨在針對在案發現場出現的人。

首席法官潘兆初主動提及，法庭在「禁蒙面法」一案中，已認為守法市民理應離開現場，否則會產生壯膽效果，形容非法集結和暴動罪旨在預防暴力。

上訴庭副庭長麥機智則提出，假如合法的集會最終演變為暴力集會，當示威者「走唔切」而被捕，是否仍會被控。律政司一方回應，示威者不會因單純在場而被控，形容有關問題視乎證據。上訴庭聽畢雙方陳辭後，押後頒下裁決，裁決不會影響在原審獲裁定罪名不成立3人的無罪裁決。

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