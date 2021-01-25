6．12一年會計文員涉管激光筆　女警：當晚未見有人使用 (18:15)

女會計文員張予婕（33歲）否認於去年6月12日，在旺角山東街中僑大廈地下外，管有一支可發放雷射光束的裝備。

女警員傅志芬供稱，當晚她與同僚在旺角一帶巡邏，其間不時聽到有人高叫「光時」口號及「死黑警」。她走到上址時，被告與另一名女子迎面而來，她看見被告眼神閃縮迴避，突然走出馬路繞過警察，遂將兩人截停。

傅志芬其後在被告背包搜出激光筆、手袖及面巾等物品，被告聲稱「今日帶出街係攞嚟玩」。傅志芬在盤問下承認當晚沒見過有人使用激光筆，亦同意被告當時並非身處集結現場。

裁判官裁定案件表證成立，被告出庭自辯，稱激光筆在前年8月因好奇而購買，曾在太空館聲援方仲賢被捕事件時用過一次，自此沒再使用，忘記原來一直放在背包，當日只是放工後逛街。控方稱，當日有網民號召上街，紀念6．12一年，被告是明知而參與集結，並打算照射警察，被告否認指控。